Общество 08 декабря 2022, 15:55 Кабмин выделит более 120 миллионов рублей на лекарство для лечения лейкоза у детей Правительство РФ выделит 122 млн рублей на закупку «Онкаспара» для лечения лейкоза у детей РИА «Новости»

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Более 122 миллионов рублей выделит правительство России для закупки препарата «Онкаспар», предназначенного для лечения острого лейкоза у детей. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

«Направим на эту задачу свыше 122 миллионов рублей, отечественного аналога у препарата, предназначенного для лечения острого лейкоза у детей, пока что нет», — подчеркнул Мишустин.

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Глава кабмина попросил Минздрав проконтролировать ход поставок лекарства в медицинские учреждения.

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Также Мишустин напомнил, что правительство держит на контроле ситуацию с поставками лечебного питания для детей с тяжелыми заболеваниями.

«Этот перечень на 2023 год мы расширили до 103 наименований. Продукты нужны для лечения, развития и роста юных пациентов с тяжелыми диагнозами», — напомнил он.

Лекарство «Онкаспар» производят во Франции, закупкой займется Федеральный центр организации и планирования лекарственного обеспечения граждан. До конца 2022 года препарат поступит в больницы.