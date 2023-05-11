Общество 11 мая 2023, 14:59 Кабмин утвердил основные аспекты работы госфонда помощи участникам спецоперации Премьер Мишустин: кабмин утвердил устав госфонда помощи бойцам СВО «Защитники Отечества»

Читать 360tv в

Государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» займется оказанием социальной помощи бойцам и сопровождением их семей. Правительство утвердило устав организации, сообщил в Telegram-канале премьер-министр Михаил Мишустин.

«Фонд и его филиалы станут действовать во всех субъектах Российской Федерации и должны оказывать эффективную и востребованную помощь с учетом персональной жизненной ситуации», — сказал он.

Реклама

Организацию «Защитники Отечества» создали по поручению президента Владимира Путина. Она займется сопровождением семей погибших участников спецоперации и ветеранов, помощью вернувшимся солдатам в получении мер соцподдержки, восстановлении или оформлении документов, переобучении и трудоустройстве. Кабмин утвердил устав фонда и компетенции, перечень органов его управления и порядок их создания.

Указ о создании фонда вышел в начале апреля. Учредителем стало правительство, председателем — Анна Цивилева, главой наблюдательного совета — замруководителя президентской администрации Сергей Кириенко. Работу «Защитников Отечества» профинансируют не только из федерального бюджета, но и за счет пожертвований.