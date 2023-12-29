Общество 29 декабря 2023, 20:44 Кабмин утвердил беспошлинный импорт яиц в Россию Правительство утвердило беспошлинный импорт яиц в Россию до конца июня 2024 года Unsplash

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Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Министерству сельского хозяйства поручили выдавать документы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции. До начала действия беспошлинного режима целевая ставка на импорт яиц достигала 15%.

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Принятая мера позволит ввезти 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать цены на продукт. В ноябре яйца подорожали в годовом выражении более чем на 40%.

Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что недостатка яиц в России нет и не будет. Рынок обеспечен этим товаром «более чем полностью», а стоимость стабилизируется после Нового года.

По словам гендиректора агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрия Чумакова, цены на яйца снизятся примерно в середине января 2024 года. На падение стоимости повлияет увеличение объемов поставок из-за рубежа.