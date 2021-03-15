Кабмин Ставрополья отправили в отставку после задержания вице-премьера за взятку

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку после задержания вице-премьера по подозрению во взятке. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками „и.о.“ Решение о том, кто войдет новый состав краевого Кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами», — написал Владимиров.

Глава региона добавил, что «курс на очищение краевой власти никто не изменял и никто из его команды не имеет права с него сворачивать». По словам Владимирова, он не будет мириться с тем, что у власти могут находиться нечестные люди.

В пятницу, 12 марта, в аэропорту задержали заместителя председателя регионального правительства Александра Золотарева. Чиновника заподозрили в крупном взяточничестве. Следователи завели против Золотарева уголовное дело. По версии следствия, вице-премьер несколько лет получал деньги за покровительство при заключении государственных контрактов на строительство.