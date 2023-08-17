Общество 17 августа 2023, 18:49 Кабмин, РСПП и власти регионов спрогнозируют потребность в специалитетах на 5-летний период Путин поручил кабмину, РСПП и регионам спрогнозировать потребность в специалитетах РИА «Новости»

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Правительство вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей и органами исполнительной власти регионов займутся прогнозированием потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на период в пять лет. Поручение отдал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Прогноз, по поручению главы государства, необходимо составить с учетом необходимости технологического развития экономики и реализации инвестпроектов.

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В ходе работы нужно будет предусмотреть ежегодную актуализацию прогноза с учетом изменения ситуации на рынке труда в России.

Доклад на эту тему должны представить до 1 октября 2023 года. Затем — один раз в год.

Перечень поручений президент утвердил по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума. В этом году ПМЭФ проходил с 14 по 17 июня.