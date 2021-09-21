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    21 сентября 2021, 04:26

    Кабмин рассчитывает, что доля отказавшихся от аборта женщин вырастет

    Ирэна Вороник

    Доля женщин, прошедших доабортное консультирование, должна увеличиться до 80% к 2025 году. Как сообщило «РИА Новости», это следует из распоряжения правительства России.

    Кабмин рассчитывает, что доля отказавшихся от аборта женщин вырастет

    Кабмин утвердил план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года. В документе отмечено, что нужно увеличить число женщин, которые проконсультировались до аборта, и сохранить больше беременностей. По прогнозам, после такой помощи со стороны психологов доля женщин, которые отказались от аборта, должна увеличиться на 50%.

    Ответственными за реализацию данного плана в России назначены Минздрав РФ, власти регионов, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования РФ.

    Ранее телеведущая Ольга Бузова решила поддержать женщин, которых бросили мужчины беременными. Она сказала, что из обратившихся к ней она выберет трех подписчиц и будет помогать им материально и морально, только бы они сохранили ребенка. По последним данным, количество абортов в России сократилось почти на треть.