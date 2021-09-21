Кабмин рассчитывает, что доля отказавшихся от аборта женщин вырастет

Доля женщин, прошедших доабортное консультирование, должна увеличиться до 80% к 2025 году. Как сообщило «РИА Новости», это следует из распоряжения правительства России.

Кабмин утвердил план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года. В документе отмечено, что нужно увеличить число женщин, которые проконсультировались до аборта, и сохранить больше беременностей. По прогнозам, после такой помощи со стороны психологов доля женщин, которые отказались от аборта, должна увеличиться на 50%.

Ответственными за реализацию данного плана в России назначены Минздрав РФ, власти регионов, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования РФ.

Ранее телеведущая Ольга Бузова решила поддержать женщин, которых бросили мужчины беременными. Она сказала, что из обратившихся к ней она выберет трех подписчиц и будет помогать им материально и морально, только бы они сохранили ребенка. По последним данным, количество абортов в России сократилось почти на треть.