Общество 19 января 2024, 13:27 Кабмин продлил меры соцподдержки помогающим бойцам СВО медикам Помогающие бойцам СВО медики продолжат получать меры соцподдержки в 2024 году РИА «Новости»

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Правительство продлило в 2024 году меры социальной поддержки для медицинских работников, которые оказывают помощь участникам СВО. Информацию об этом опубликовали на сайте кабмина.

Размер выплат зависит от суммарно отработанного времени и занимаемой должности, пояснили в пресс-службе.

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Например, максимальный ее размер для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, реаниматологов, анестезилогов и хирургов, принимающих участие в операциях, составит 100 тысяч рублей.

Старшие врачи, врачи скорой и неотложной помощи, а также специалисты, проводящие судебно-медицинскую экспертизу, могут получить такие же выплаты.

Для замруководителей медорганизаций, врачей, главных медсестер, заведующих отделениями, где раненые получают помощь в условиях стационара, предусмотрены выплаты до 60 тысяч рублей.

Сотрудники со средним медобразованием, которые участвуют в хирургических операциях и оказывают помощь анестезиологам и реаниматологам, могут получить выплаты до 40 тысяч рублей. Тот же размер выплаты предусмотрели для работников бригад скорой помощи, а также для участвующих в судебно-медицинской экспертизе.

Максимальный размер выплат для медработников со средним медицинским образованием, принимающих участие в оказании специализированной медпомощи в стационарах, составляет 30 тысяч рублей в месяц.

Младший медперсонал, который обеспечивает помощь в стационарах, а также младший персонал и другие работники станций скорой помощи и учреждений судебно-медицинской экспертизы могут получить в месяц до 20 тысяч рублей.