Кабмин поддержал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов получил поддержку правительства РФ. Об этом один из авторов инициативы, депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий сообщил, что документ с поправками об ужесточении наказания за педофилию получил поддержку комиссии по законопроектной деятельности. В поддержку инициативы ранее также высказался и Верховный суд, отметил Хинштейн.

«Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу», — написал он.

В Верховном суде ранее заявили, что документ в целом не вызвал у них возражений. У ВС возникли только замечания юридическо-технического характера.

Законопроект внесли в Госдуму в сентябре. Авторами выступили депутаты от «Единой России». Документ предполагает наказание в виде пожизненного срока лишения свободы не только для рецидивистов, но и для любого педофила, если преступление совершено в отношении двух и более несовершеннолетних, либо сопряжено с насилием или тяжкими последствиями. Также предлагается повысить возраст максимальный возраст потерпевших, который сейчас составляет 14 лет.

Закон ранее также поддержали в Следственном комитете, писала «Газета.ru».