Кабмин поддержал увеличение штрафов за холодные батареи

Правительство поддержало инициативу депутатов о повышении штрафов ресурсоснабжающим организациям (РСО) за нарушение правил предоставления населению коммунальных услуг. Законопроект внесен в Госдуму.

Депутаты предложили повысить штрафы должностным и юридическим лиц в 5-10 раз. При повторном нарушении размер административного штрафа для должностных лиц составит от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, для юрлиц — от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Об этом сообщила «Парламентская газета», у которой в распоряжении оказалась копия документа.

Парламентарии считают, что основная причина нарушений РСО правил в несовершенстве санкционных инструментов. Депутаты предлагают установить двухступенчатую систему санкций. При первом нарушении должностные лица могут быть наказаны на сумму от 5000 рублей до 10 000 рублей, а юрлица — от 30 000 рублей до 50 000 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа для должностных лиц будет от 15 000 тысяч до 30 000 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 000 рублей до 200 000 рублей.

Правительство инициативу депутатов поддержало, однако проект закона нужно доработать с учетом замечаний.