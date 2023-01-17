Общество 17 января 2023, 05:06 Кабмин поддержал передачу конфискованных вещей в Минобороны и МЧС РБК: кабмин поддержал передачу конфискованных вещей в Минобороны и МЧС РИА «Новости»

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Правительство поддержало законопроект о передаче конфискованных вещей в Минобороны и МЧС. Товары легкой промышленности хотят отдавать ведомствам в гуманитарных целях. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Правительство России поддержало законопроект о передаче на гуманитарные и оборонные цели конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях и полученных Росимуществом товаров легкой промышленности», — заявило издание.

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Сейчас все подобные изъятые товары передают Росимуществу для уничтожения. Авторы документа предложили отдавать их Минобороны и МЧС. Законопроект уже поддержали оба ведомства, а также Минпромторг, Федеральная таможенная служба, ФСБ и Росимущество.

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За инициативу выступили в МВД, но внесли некоторые замечания. Все поправки учли. Минюст тоже одобрил законопроект, но после получения результатов ряда экспертиз. Разработчиком документа стал Минфин. Целью инициативы назвали вовлечение в хозяйственный оборот конфиската, который можно использовать по прямому назначению.