Кабмин перенес оплату утильсбора для автоконцернов

«За I и II кварталы крупнейший производитель, осуществляющий производство колесных транспортных средств и прицепов к ним согласно заключенному с Министерством промышленности и торговли РФ специальному инвестиционному контракту <…>, а также его аффилированные лица, признанные крупнейшими производителями, осуществляют уплату утилизационного сбора не позднее 1 декабря 2020 года», — следует из постановления.

С предложением об отсрочке сбора выступило Минпромторг. В ведомстве даже предлагали включить не два, а три квартала. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что это позволит минимизировать негативные экономические последствия, с которыми высоколокализованные отечественные автопроизводители столкнулись из-за пандемии COVID-19.

С начала этого года ставки утилизационного сбора в России были существенно увеличены для разных категорий автомобилей. Сбор ввели после вступления РФ в ВТО.