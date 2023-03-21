Общество 21 марта 2023, 06:38 Кабмин отменил устаревшее постановление по жителям Донбасса в России Правительство отменило увеличенный срок пребывания жителей Донбасса в России Телеканал «360»

Читать 360tv в

Жителям Донбасса отменили увеличенный срок пребывания в России с 90 до 180 дней, который ввели в 2018 году. Правительство признало постановление утратившим силу. Новый документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 20 марта постановление, которым поручил признать утратившим силу документ от 29 декабря 2018 года № 1744. Тогда кабмин увеличил срок временного пребывания на территории России граждан Украины, которые проживали в Донецкой и Луганской народной республиках, с 90 до 180 дней. Оно вступило в силу со дня опубликования.

Реклама

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области стали регионами России по итогам референдумов с 23 по 27 сентября 2022 года. Абсолютное большинство местных жителей проголосовали за интеграцию. На синхронизацию законодательства, образовательной, хозяйственной и гуманитарной систем регионов с федеральной может уйти до пяти лет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Реклама