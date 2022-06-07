Кабмин одобрил законопроект об иноагентах с условием доработки

Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» получил положительный отзыв правительства. При этом в кабмине указали на необходимость доработки документа ко второму чтению с учетом представленных замечаний.

В частности, предлагается дополнить законопроект положением о праве правительства устанавливать требования к форме и порядку размещения маркировки материалов, производимых или распространяемых иноагентами, написал ТАСС.

Также в документе нет четкого определения информации, за распространение которой могут присвоить статус иноагента, отметил RT. А без такого уточнения его могут получить лица из дружественных государств, которые взаимодействуют с международными интеграционными объединениями, например, Евразийским экономическим союзом или Союзным государством, пояснили в правительстве.

Помимо этого, в кабмине обратили внимание на то, что аффилированных с иноагентами лиц следует вынести в отдельный реестр, потому что они отличаются в плане ограничений.

Еще одно замечание касалось состава и объема данных, которые передаются МВД в Минюст РФ. В отзыве напомнили, что информация, полученная в ходе оперативно-разыскной деятельности, представляется только органу дознания, следователю, в суд или налоговому органу.