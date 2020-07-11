Кабмин одобрил дополнительные выплаты для врачей, которые работают с коронавирусом
«Принятие проекта позволит обеспечить материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Минздрава, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции», — отмечается на сайте Кабмина.
Во время заседания 7 июля парламентарии решили принять проект распоряжения правительства по вопросу выделения средств.
Ранее правительство поддержало решение предоставить Минздраву средства на материальную поддержку медработников. Средства выделили для медиков, которые оказывали помощь людям с выявленным коронавирусом или тем, кто находился в группе риска инфицирования.
Всего за время распространения коронавируса в России зафиксировали 713 936 случаев заболевания COVID-19. Врачи поставили на ноги и выписали из больниц 489 068 пациентов. Не смогли справиться с инфекцией 11 017 человек.