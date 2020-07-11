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    11 июля 2020, 10:01

    Кабмин одобрил дополнительные выплаты для врачей, которые работают с коронавирусом

    Дарья Бунякова

    Правительство выступило за выделение денег для сотрудников Минздрава. Таким образом хотят материально стимулировать работников, занимающихся предотвращением распространения коронавируса.
    Кабмин одобрил дополнительные выплаты для врачей, которые работают с коронавирусом

    «Принятие проекта позволит обеспечить материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Минздрава, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции», — отмечается на сайте Кабмина.

    Во время заседания 7 июля парламентарии решили принять проект распоряжения правительства по вопросу выделения средств.

    Ранее правительство поддержало решение предоставить Минздраву средства на материальную поддержку медработников. Средства выделили для медиков, которые оказывали помощь людям с выявленным коронавирусом или тем, кто находился в группе риска инфицирования.

    Всего за время распространения коронавируса в России зафиксировали 713 936 случаев заболевания COVID-19. Врачи поставили на ноги и выписали из больниц 489 068 пациентов. Не смогли справиться с инфекцией 11 017 человек.