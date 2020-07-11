Кабмин одобрил дополнительные выплаты для врачей, которые работают с коронавирусом

Правительство выступило за выделение денег для сотрудников Минздрава. Таким образом хотят материально стимулировать работников, занимающихся предотвращением распространения коронавируса.

«Принятие проекта позволит обеспечить материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Минздрава, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции», — отмечается на сайте Кабмина.

Во время заседания 7 июля парламентарии решили принять проект распоряжения правительства по вопросу выделения средств.

Ранее правительство поддержало решение предоставить Минздраву средства на материальную поддержку медработников. Средства выделили для медиков, которые оказывали помощь людям с выявленным коронавирусом или тем, кто находился в группе риска инфицирования.

Всего за время распространения коронавируса в России зафиксировали 713 936 случаев заболевания COVID-19. Врачи поставили на ноги и выписали из больниц 489 068 пациентов. Не смогли справиться с инфекцией 11 017 человек.