Кабмин обсудит новые пособия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В пятницу кабмин обсудит выделение средств на пособия по обязательному социальному страхованию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о пособиях в связи с материнством и на случай временной нетрудоспособности с учетом ухудшающейся обстановки, связанной с коронавирусом.

По предварительным данным, средства планируется выделить в этом году Минфину России из резервного фонда правительства для предоставления межбюджетного трансферта Фонду социального страхования.

«Проект распоряжения направлен на обеспечение Фондом социального страхования выплат пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — сказано в сообщении.

Ранее россиянам в связи с введением нерабочих дней в стране рекомендовали оставаться дома и не планировать поездки в этот период. В Москве и Подмосковье, выходные начнутся с 28 октября. Нерабочие дни помогут изменить эпидемическую ситуацию в стране в лучшую сторону, если жители смогут отнестись к этому ответственно.