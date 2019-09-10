Кабмин не одобрил смягчения в УК по «антинаркотической» статье

Проект закона о смягчении наказания по «антинаркотической» статье российского уголовного кодекса не нашел поддержки в правительстве. Кабмин счел, что предлагаемый подход не позволит достигнуть заявленных целей.

В правительстве подчеркнули, что для этого необходимо совершенствовать правоприменительную практику, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на содержание проекта официального отзыва.

В документе отмечено, что законодательная инициатива, предложенная парламентариями во главе с председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, направлена «исключительно на либерализацию законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Кабмину не понравились и изменения в статью 82.1 УК РФ, предполагающиеся законопроектом. Согласно им расширяется круг лиц, которым по решению суда могут отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы. Депутаты указали, что такое возможно для тех, кто лечится от наркомании и проходит медицинскую и социальную реабилитацию.

Подобное, предположили в правительстве, повлечет за собой «дополнительные расходы бюджетной системы РФ». Ко всему прочему, этот момент не отражается в экономическом обосновании к проекту.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», — говорится в отзыве.

Крашенинников вместе с другими авторами законопроекта предложил изменить санкции второй части статьи 228 УК РФ. В ней идет речь об ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

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В документе шла речь и о смягчении наказания за «незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере».

В настоящее время санкции по этой статье предполагают от трех до 10 лет лишения свободы. Парламентарии решили, что срок надо снизить от двух до пяти лет.

Вопрос о либерализации статьей Уголовного кодекса был поднят после задержания журналиста Ивана Голунова, при обыске квартиры которого, как заявили в полиции, изъяли наркотики. Корреспонденту предъявили обвинения и отправили под домашний арест. Спустя несколько дней меру пресечения Голунову отменили, а обвинения сняли за недоказанностью.