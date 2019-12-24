Кабмин назвал причины исключения «площадки» из экзамена на права

В правительстве России назвали отдельный экзамен «площадка» при сдаче на водительские права имитацией ощущения управления автомобилем. Поэтому его в итоге решили отменить.

Упражнения на экзаменационной площадке, отмечено в публикации на сайте кабмина, предназначены для проверки умений кандидата в водители параллельно парковаться, двигаться и маневрировать задним ходом и других навыков.

«При этом, как показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения», — подчеркнули в правительстве.

По этой причине «площадку» как самостоятельный экзамен решили отменить. Ее сделают элементом практического экзамена и будут проводить непосредственно перед выездом на улицы.

Кроме того, заметили в кабмине, проверять первоначальные навыки управления транспортным средством по-прежнему будут во время практической квалификационной работы при проведении образовательной организации квалификационного экзамена.

Тех, кто не пройдет подобную проверку, ко второму этапу квалификационной работы — в условиях дорожного движения — не допустят.

Водителей в России будут готовить по-другому уже с 2020 года.