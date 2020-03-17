Кабмин и ЦБ рассказали, как помогут экономике России из-за COVID-19

Ситуация с коронавирусом потребовала от российского правительства принятия мер для поддержки людей и экономики. Кабмин вместе с Банком России сделает все, чтобы минимизировать последствия пандемии.

«Правительство и Центральный банк Российской Федерации принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках», — сказано в документе, опубликованном во вторник на сайтах Кабмина и ЦБ.

В сообщении подчеркнуто, что Кабмин и Центробанк благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет «обладают достаточным объемом финансовых ресурсов» и сделают все для экономической устойчивости и финансовой стабильности страны.

Банк России признал, что пока не может оценить влияние происходящего на экономику. Господдержку окажут отраслям, на которых борьба с коронавирусом сказалась больше всего. В скором времени будет обновлен список системно значимых компаний. Их финансовое состояние будут постоянно проверять.

Госкомпаниям рекомендовали учитывать при принятии решений по операционным и инвестиционным расходам, что происходящее носит временный характер.

Правительство заявило, что не собирается сокращать бюджетные расходы в 2020 году. Минфин пообещал сделать мониторинг сбалансированности региональных бюджетов. При необходимости их финансово поддержат.

Кроме того, Банк России расширит меры по неухудшению оценки финансового положения малого и среднего предпринимательства. ЦБ готов подстраивать финансовую систему и экономику к новым условиям.

Ранее правительство во главе с Михаилом Мишустиным разработало программу действий в связи с распространением коронавируса в стране. Сейчас в России зарегистрировано 93 случая COVID-19.