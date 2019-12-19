Кабинет министров озвучил цены на отели Санкт-Петербурга в период Евро-2020

Согласно документу цена на номер составит от 1000 рублей до 525 тысяч рублей за сутки. Стоимость суток в пятизвездочном отеле цена составит до 525 тысяч рублей, в хостеле — до 1000 рублей за место.

Предполагается, что в отеле «пять звезд» стандартные номера будут стоить до 30 тысяч рублей за ночь. За ночь в «четырех звездах» нужно будет заплатить от 22 до 94 тысяч рублей, в «трех звездах» — от 15 до 30 тысяч, в «двух звездах» — от 1,5 до 12 тысяч, в «одной звезде» — от пяти тысяч.

Установленная стоимость будет действовать за десять календарных дней до первого матча в Петербурге и спустя десять календарных дней от последней игры.

«Принятые решения позволят предотвратить спекулятивный рост цен на гостиничные услуги в Санкт-Петербурге в период проведения UEFA Евро-2020», — заявлено в справке к документу.