Кабель начали снимать в центре Петербурга

В центре Петербурга начали убирать линии связи для того, чтобы создать новую кабельную инфраструктуру. Бывший председатель комитета по информатизации и связи Станислав Казарин ранее рассказывал о планах ведомства на проект «Чистое небо». О том, что получилось, а что нет, рассказал «Питер ТВ».

В прошлом году речь шла о разработке нормативно-правового акта, который смог решить проблему прокладки воздушных линий, которые пересекают улицы. Планировалось, что его примут до конца 2020-го года, но этого не произошло.

Недавно специалисты обследовали Большой проспект Петербурга и пришли к выводу, что облик там ухудшают 700 линий связи. Сейчас Комитет работает на Петроградке и в квартале музеев, создает новую кабельную инфраструктуру.

«Централизованно создается минимально возможное количество подземных магистральных волоконно-оптических линий связи высокой емкости, обеспечивающих возможность переключения с последующим демонтажем существующих участков воздушных линий связи», — рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи.