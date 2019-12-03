  • Каабак рассказал, когда начнутся первые операции по пересадке почек

    03 декабря 2019, 14:11

    Юлия Булыгина

    Трансплантолог Михаил Каабак, вернувшийся к работе в Национальном центре здоровья детей (НЦЗД), рассказал, что до конца дня должен составить график операций. Врач назвал его листом ожидания.
    Каабак рассказал, когда начнутся первые операции по пересадке почек

    Как рассказал Каабак «Ридусу», в декабре родственная трансплантация не планируется, так как из-за увольнения врачей был сорван график вакцинации пациентов.

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    «Сейчас этот график возобновляется, но трансплантации из-за этого перенесены на несколько месяцев — на начало года. А что касается трупных трансплантаций, неотложные из них — это четыре человека, и мы его [лист] как раз и собираемся сформировать», — рассказал Каабак.

    По его словам, сейчас он и его команда занимаются бюрократическими процедурами, которые в дальнейшем им позволят «начать работать». Каабак рассказал, что его взяли на полную ставку и теперь ему нужно создать отдел.

    Трансплантолог также сообщил, что близнецов Романа и Виталия Кузнецовых, которых привезли в Москву с Сахалина, должны прооперировать в первые месяцы 2020 года. Детям должны пересадить почки.

    Команда Михаила Каабака была уволена из НЦЗД осенью из-за протокола лечения. Они работали в центре по совместительству, на 0,25 ставки, но собирались оформиться на полную ставку. СМИ называют Каабака единственным специалистом по пересадке почек детям с весом меньше 10 килограммов.