Каабак рассказал, когда начнутся первые операции по пересадке почек

Трансплантолог Михаил Каабак, вернувшийся к работе в Национальном центре здоровья детей (НЦЗД), рассказал, что до конца дня должен составить график операций. Врач назвал его листом ожидания.

Как рассказал Каабак «Ридусу», в декабре родственная трансплантация не планируется, так как из-за увольнения врачей был сорван график вакцинации пациентов.

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«Сейчас этот график возобновляется, но трансплантации из-за этого перенесены на несколько месяцев — на начало года. А что касается трупных трансплантаций, неотложные из них — это четыре человека, и мы его [лист] как раз и собираемся сформировать», — рассказал Каабак.

По его словам, сейчас он и его команда занимаются бюрократическими процедурами, которые в дальнейшем им позволят «начать работать». Каабак рассказал, что его взяли на полную ставку и теперь ему нужно создать отдел.

Трансплантолог также сообщил, что близнецов Романа и Виталия Кузнецовых, которых привезли в Москву с Сахалина, должны прооперировать в первые месяцы 2020 года. Детям должны пересадить почки.

Команда Михаила Каабака была уволена из НЦЗД осенью из-за протокола лечения. Они работали в центре по совместительству, на 0,25 ставки, но собирались оформиться на полную ставку. СМИ называют Каабака единственным специалистом по пересадке почек детям с весом меньше 10 килограммов.