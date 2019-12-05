Каабак проведет три операции за декабрь

«Мы рассчитываем сделать три трансплантации до конца года», — подчеркнул специалист.

Каабак рассказал, когда начнутся первые операции по пересадке почек Подробнее

Каабака и его команду уволили из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей. В медучреждении он оперировал малышей весом до 10 килограммов по международной методике. В России ее больше никто не использует, уточняется в материале. Работу врач-трансплантолог потерял из-за протокола лечения.

Его увольнение вызвало значительный резонанс. Недавно Михаил Каабак вернулся в НЦЗД на полную ставку и занялся составлением графика операций.

Из-за увольнения врачей был сорван порядок вакцинации пациентов, а некоторые трансплантации перенесли на несколько месяцев. Готовят к операции по пересадке почек и сахалинских близнецов — она намечена на начало 2020 года.