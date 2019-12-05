  • Каабак проведет три операции за декабрь

    05 декабря 2019, 11:05

    Александра Ломейко

    За оставшиеся до конца 2019 года недели детский трансплантолог Михаил Каабак рассчитывает прооперировать троих детей. Всем им требуется трансплантация почки. О планах предстоящих операций Каабак рассказал «Интерфаксу». Пока что они не проводились.

    «Мы рассчитываем сделать три трансплантации до конца года», — подчеркнул специалист.

    Каабак рассказал, когда начнутся первые операции по пересадке почек

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    Каабака и его команду уволили из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей. В медучреждении он оперировал малышей весом до 10 килограммов по международной методике. В России ее больше никто не использует, уточняется в материале. Работу врач-трансплантолог потерял из-за протокола лечения.

    Его увольнение вызвало значительный резонанс. Недавно Михаил Каабак вернулся в НЦЗД на полную ставку и занялся составлением графика операций.

    Из-за увольнения врачей был сорван порядок вакцинации пациентов, а некоторые трансплантации перенесли на несколько месяцев. Готовят к операции по пересадке почек и сахалинских близнецов — она намечена на начало 2020 года.