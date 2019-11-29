Каабак призвал не искать виновных в смерти ожидавшей операцию девочки

Трансплантолог Михаил Каабак попросил никого не винить в смерти годовалой Насти Орловой, которая ожидала пересадку почки. По его словам, малышку нельзя было оперировать раньше положенного срока.

«Прежде чем требовать ответственность, нужно прояснить обстоятельства смерти. Говорить о том, что девочка не дождалась операции, было бы некорректно. Мы говорим про Орлову Настю, которая умерла 27 ноября в Волгограде. Девочке были введены последние вакцины 28 октября. Согласно действующему протоколу, трансплантация делается не ранее чем через месяц после введения последней живой вакцины», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

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Другими словами, Настю можно было оперировать, начиная с 28 ноября. Она умерла 27 ноября. Поэтому, по мнению Каабака, говорить о том, что она не дождалась хирургического вмешательства, неправильно. Он подчеркнул, что формально никто в этом не виноват.

Ранее говорилось, что маленькой Насте Орловой должны были сделать операцию в период с октября по декабрь. Однако она не состоялась, потому что врачи советовали набрать ей вес. Михаил Каабак является единственным в России врачом, который может делать пересадку почек детям с небольшим весом.

Трансплантолога уволили из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей, где проводились подобные операции. После общественного резонанса его восстановили в должности.