Мутанты полетят к звездам

Командир отряда космонавтов России Олег Кононенко заявил, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди, устойчивые к жесткой радиации. По его мнению, развитие биоинженерных технологий поможет появлению искусственного поколения.

Он сообщил на круглом столе в МГТУ имени Баумана, что модифицированная версия человека сможет продолжить исследование дальнего космоса.

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«Главная опасность для человека (в космическом пространстве) радиационная. Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», — цитирует Кононенко «Интерфакс».

Космонавт отметил, что создание способного переносить радиацию при минимальных средствах защиты человека является очень перспективным.

«Конечно, сделать что-то живое полностью устойчивым к такой радиации будет тяжело», — добавил Кононенко.

Уровень космической радиации гораздо выше стандартного земного ионизирующего излучения в 1 мЗв (1000 мкЗв) в год. Ученые пока не знают легких материалов, которые способны уберечь космонавтов в космосе от радиации. Особенно в условиях солнечных вспышек.

В марте прошлого года гендиректор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Олег Горшков сообщил, что даже в условиях месячного пребывания на орбите Луны вопрос зашиты от радиации не решен.

«Эту задачу надо решать, подходов к ней не сказать, чтобы много. Мы не сильно продвинулись по отношению к тем экспедициям, которые были когда-то», — заявил он.