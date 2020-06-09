К зданию суда, где проходило слушание по Ефремову, подъезжала «скорая». Видео

К зданию Таганского районного суда, где проходило слушание об избрании меры пресечения актеру Михаилу Ефремову, подъехала машина «скорой».

Как объяснили представители суда, помощь медиков потребовалась журналистке, которой стало плохо еще до заседания.

Таганский районный суд избрал в отношении Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 9 августа 2020 года.

Ефремова наложен ряд ограничений. Актеру нельзя ни с кем общаться, в том числе и с прессой, запрещено оказывать влияние на кого-либо. Также Ефремову запрещено пользоваться телефоном.

Авария с участием актера произошла поздно вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep, за рулем которого сидел пьяный Ефремов, пересек две сплошные и на большой скорости влетел в фургон. Грузовиком управлял водитель Сергей Захаров из Рязани. Он получил многочисленные тяжелые травмы. Актер остался цел. Врачи всю ночь боролись за жизнь Захарова, но травмы были настолько тяжелыми, что утром 9 июня водитель фургона умер.