К зданию суда, где проходило слушание по Ефремову, подъезжала «скорая». Видео
Как объяснили представители суда, помощь медиков потребовалась журналистке, которой стало плохо еще до заседания.
Таганский районный суд избрал в отношении Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 9 августа 2020 года.
Ефремова наложен ряд ограничений. Актеру нельзя ни с кем общаться, в том числе и с прессой, запрещено оказывать влияние на кого-либо. Также Ефремову запрещено пользоваться телефоном.
Авария с участием актера произошла поздно вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep, за рулем которого сидел пьяный Ефремов, пересек две сплошные и на большой скорости влетел в фургон. Грузовиком управлял водитель Сергей Захаров из Рязани. Он получил многочисленные тяжелые травмы. Актер остался цел. Врачи всю ночь боролись за жизнь Захарова, но травмы были настолько тяжелыми, что утром 9 июня водитель фургона умер.