«К воровству перешли?». Захарова обратилась к Польше после захвата дипсобственности России

Польские власти в прямом смысле захватили российские дипломатические объекты недвижимости в Варшаве. Это противоречит международным правовым соглашениям и вызывает вопрос о том, что Польша готова переходить к воровству, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о недвижимости на улице Собеского, 100. Захарова напомнила, что участок для строительства данного объекта был предоставлен в соответствие с межправительственным соглашением от 27 декабря 1974 года. Здание было построено советской стороной на законных основаниях за свой счет и является дипломатической собственностью РФ.

Таким образом, как подчеркнула представитель МИД, действия польской стороны являются грубейшим нарушением международного права, включая как двусторонние межправительственные соглашения, так и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

«У меня только один вопрос к Варшаве. У вас больше зданий нет? Вы такие бедные? <…> Вы к воровству уже перешли? И это все на что способна польская администрация», — заключила Захарова.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев ранее заявил, что утром 11 апреля к зданию на улице Собеского прибыли судебные исполнители и потребовали передать его польской госказне в лице мэрии Варшавы, сообщали «Вести».