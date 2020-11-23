Пропаганду наркотиков в Сети отнесли к угрозам нацбезопасности

Пропаганду употребления наркотиков в интернете и легализацию каннабиса в некоторых странах отнесли к угрозам национальной безопасности. Указ подписал президент России Владимир Путин.

«Угрозами национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе является <…> масштабное использование сети Интернет для пропаганды незаконного потребления наркотиков», — сказано в Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года.

Согласно документу, к угрозам нацбезопасности относится также производство наркотиков на недостаточно контролируемых властями территориях и в зонах вооруженных конфликтов. Также в стратегии отмечаются расширение глобального рынка запрещенных веществ из-за их легализации и появление новых видов наркотиков.

В указе подчеркивается, что в ближайшем будущем Россия должна снизить незаконный оборот наркотиков и их доступность. Кроме того, в обществе необходимо создать негативное отношение к употреблению запрещенных веществ.