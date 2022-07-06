К «Шелковому пути» готовы. Организаторы ралли проверили качество топлива и новые сухпайки для гонщиков

В России 7 июля начнется экстремальный ралли-рейд «Шелковый путь». Перед отправкой к точке старта в Астрахань 30 июня организаторы встретились в Москве. Топливный партнер мероприятия — сеть АЗС «Газпромнефть».

В 2022 году Международное ралли «Шелковый путь» пройдет в юго-восточной части России: участники начнут путешествие длиной 4,5 тысячи километров в Астрахани, проедут через Северный Кавказ с заездом в столицу Чечни Грозный, а затем отправятся через Элисту в Волгоград и Липецк, а финишируют в Москве 16 июля.

Топливо и масла на ралли

Сборы по традиции прошли на АЗС сети «Газпромнефть» — именно эта компания с 2017 года является топливным партнером ралли. В 2022 году участники смогут заправиться не только базовыми видами топлива, но и высокооктановым G-Drive100. По словам первого заместителя руководителя проекта ралли «Шелковый путь» Виктора Соколова, топливо сети «Газпромнефть» неоднократно доказывало надежность даже в самых сложных условиях марафона.

«Для нас [„Газпромнефть" —] верные друзья, которые помогают и нам, организаторам, и участникам ралли решать ключевые технические, спортивные и бытовые вопросы. Начиная с заправки в труднодоступных районах и диагностики техники с помощью мобильных топливных лабораторий до перекуса в дороге со спецучастка на бивуак и подкачки шин на комфортных станциях», — подчеркнул Виктор Соколов.

Именно от топлива и масла зависят работа двигателя, мощность и динамика разгона, особенно важные на экстремальных участках дороги. В условиях ралли качество топлива имеет огромное значение, ведь и человек, и машина работают на пределе возможностей. Причем это касается и организаторов, которые должны не только опробовать и проверить весь маршрут ралли, но и провести диагностику двигателей всех машин.

В 2022 году диагностику двигателей провели эксперты лаборатории G-Energy с помощью проб моторного масла. Они же дали необходимые рекомендации по эксплуатации автомобилей технического каравана. А на встрече в Москве спортсменам и автоблогерам провели мастер-класс по чтению паспорта качества моторного топлива.

Сеть АЗС «Газпромнефть» полностью контролирует качество и количество топлива благодаря разветвленной сети стационарных и мобильных лабораторий. Один из таких передвижных испытательных комплексов показали и на встрече организаторов ралли. Теперь таким образом проверить можно ряд новых показателей дизеля, особенно важных зимой. Раньше подобные тесты делали только в стационарных лабораториях.

Не только для авто

Перед началом ралли организаторы также опробовали новые сухпайки, которые получат все 1,2 тысячи участников. Теперь в наборе не только тушенка, паштет и шоколад, но и энергетический напиток и батончики бренда G-Drive. Сеть АЗС «Газпромнефть» специально к началу ралли добавила в меню своих кафе G-Drive новый фирменный бургер, который можно будет попробовать уже в ближайшие две недели.

Известная российская гонщица, участница «Шелкового пути» Анастасия Нифонтова подчеркнула, что условия ралли действительно экстремальны — в большинстве автомобилей нет кондиционеров, а потому спортсмены за время гонки могут потерять от двух до пяти килограммов, а это порядка 15 тысяч килокалорий.

«Нагрузки, которые испытывают гонщики ралли, сравнимы с теми, что выпадают на долю космонавтов и летчиков. <…> При этом гонки проходят в отдаленных местах, где до цивилизации еще ехать и ехать. В таких ситуациях очень выручает сухпаек», — заявила Нифонтова.

Личное предпочтение Анастасии Нифонтовой — батончики с фруктами и орехами. Ее мнению можно доверять, ведь она чемпионка мира по ралли-рейдам и первая в мире женщина, покорившая «Дакар» без механиков. В ралли «Шелковый путь» в 2022 году гонщица примет участие во второй раз.

В ралли примут участие спортсмены из 11 регионов России и еще 19 стран: Белоруссии, Италии, Швейцарии, Великобритании, Франции, Чехии, Израиля, Китая, Украины, ЛНР, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Монголии, Сербии, Афганистана, Ливана, Кипра и Мексики. В караване будет 80 спортивных экипажей, в том числе три полностью женских.

В этом году в ралли появилась новая категория — Гранд тур «Дорогами Петра». В ней наравне с профессиональными гонщиками смогут посоревноваться за специальный приз любители. Им придется пройти маршрут на собственных внедорожниках. Также в рамках ралли пройдет чемпионат России по ралли-рейдам. Его участники присоединятся к гонщикам основного заезда на первых трех этапах маршрута, а уже 9 июля получат призы.

Ралли 2022 года уникально еще и тем, что впервые в истории марафона первые пять километров маршрута зрители смогут увидеть воочию в Астрахани. После начала гонки для болельщиков устроят празднование на площади Астраханского театра оперы и балета. Весь заезд фанаты смогут увидеть на экранах у стартового подиума.