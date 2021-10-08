Россияне начали терять интерес к сфере услуг

Сектор услуг, недавно воспрянувший после локдауна, еще этим летом демонстрировал рост интереса потребителей. Но осенью 2021 показатели начали понижаться: россияне стали все реже заказывать платные услуги. Аналитики считают, что в условиях инфляции и без роста доходов населения рассчитывать на то, что интерес к данной сфере возродится, пока бессмысленно.

По данным Росстата и ВШЭ, снижение предпринимательской уверенности стало проявляться в сентябре. Центробанк отметил, что в начале осени увеличение платежей демонстрировали только телеком и туризм, и то в основном по части туров за рубеж.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович отметил в беседе с «Коммерсантом»: в стране были приняты некоторые меры по материальной поддержке населения. Это выплаты пенсионерам, силовикам, семьям военных. Однако, по мнению эксперта, все это не повышает реальных доходов людей. Скорее, просто компенсирует коронавирусные потери за 2020 год.

По прогнозам, даже если доходы россиян вновь покажут рост, все равно их уровень за 2021 год окажется на 10% ниже, чем за 2013. Рассчитывать на то, что сфера услуг при этом будет развиваться экономически, крайне затруднительно.

В России прогнозируют рост цен до конца текущего года. Сильнее всего подорожают непродовольственные товары. В меньшей степени это коснется одежды и обуви, зато повысится стоимость многих продуктов.