«К середине сентября режим сменится». В ОП обсудили стратегию ликвидации последствий аварии в Норильске

В Общественной палате России обсудили стратегию ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. Представители «Норникеля» рассказали, что спасатели к началу августа собрали уже 180 тысяч тонн загрязненного грунта. На ликвидации последствий аварии работают более 300 человек.

«Водную систему постоянно мониторят. По берегам загрязненных рек распыляют биосорбирующие препараты. Но все это необходимые действия в условиях ЧС. К середине сентября режим сменится и начнется работа по ликвидации», — рассказал старший вице-президент ГМК «Норильский никель» Андрей Бугров.

Вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев сообщил, что компанию завалили предложениями от тех, кто владеет технологиями, которые могут помочь при ликвидации последствий экологического бедствия. По его словам, на практике применить эти технологии невозможно.

Источник фото: телеканал «360»

Участники заседания по итогам мероприятия решили создать рабочую группу, в которую войдут ученые и экологи. Как заявила глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты Елена Шаройкина, у России до сих пор не было опыта в создании группы, в которую входили бы самые разнообразные общественные некоммерческие организации.

На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла утечка топлива из резервуара. Во время аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реки. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Ранее Росприроднадзор сообщил, что ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки, на которой был установлен резервуар.