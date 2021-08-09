К самому малочисленному коренному народу России себя отнесли всего 4 человека

Самым малочисленным коренным народом России оказались кереки или анкалгакку («приморские люди»). Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на Медиаофис Всероссийской переписи населения. К этому этносу себя относят всего четыре человека.

Владеют керекским языком при этом 10 человек в России. Кереки проживают в Беренговском районе Чукотского автономного округа. К малочисленным коренным народам относят этносы, которые представляют не более 50 человек. Они проживают в местах своего исторического расселения, говоря на своем языке и соблюдая обычаи, написала «Газета.ru».