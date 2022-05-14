Россиянам назвали способ привлечения управляющей компании к ремонту подъезда

Ремонт подъездов — это прямая обязанность управляющих компаний, отвечающих за содержание дома. Как быть жителям, если обслуживающая организация отказывается ремонтировать подъезд рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Ольга Дайнеко. Ее процитировал сайт «Дни.ру».

Она напомнила, что управляющая компания обязана осмотреть подъезд после окончания отопительного сезона. По итогам проверки составляется список работ и определяется график их выполнения.

Требование денег на ремонт с жильцов незаконно. Содержание жилого фонда они уже оплатили заранее. Такая графа есть в платежках. Ремонт подъездов проводится раз в три — пять лет. Можно даже чаще, если жильцы на общем собрание примут такое решение.

Если управляющая компания отказывается от проведения ремонта, то жильцы могут подать к ней жалобу в письменном виде через офис или почту, или в электронном через платформу ГИС ЖКХ. В случаях, когда ремонт в подъезде не проводили пять лет и более, то нужно обратиться в жилищную инспекцию. Сделать это можно через портал госуслуг. Главное, не забыть прикрепить фотографии подъезда.

После начала ремонта нужно создать инициативную группу, которая станет следить за тем, насколько качественно идут работы. Если идет нарушение графика нужно немедленно жаловаться в управляющую компанию.

В тех случаях, когда управляющая компания наотрез отказывается ремонтировать подъезд, жильцы могут обратиться в суд и прокуратуру. Эти инстанции не только обяжут организацию выполнить свою работу, но и привлекут к ответственности.