Обиженного одноклассниками ребенка из театра Резника донимали и раньше. Но он не жаловался родителям

Случай с буллингом в столичной школе №1536 оказался не единичным. По словам отца мальчика, которого пытались окунуть в унитаз, его сына донимали и раньше. Но тот никогда не жаловался.

Семья узнала обо всем вчера вечером совершенно неожиданно. Видео, где их ребенка окунают в унитаз, прислали родители одноклассников.

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«Мы были в шоке. <…> Он у нас парень закаленный, не жаловался. Он такой… светлый. К нему пристают», — пояснил мужчина в разговоре с «360», добавив, что донимают ребенка не впервые.

Сегодня мальчик не пошел в школу, а его родителям предстоит разговор с директором. Отец школьника заметил, что пойдут они до конца.

«Мне бы хотелось посмотреть в глаза родителям и учителям, которые учат этих детей. Я считаю, виновата школа. <…> Я не вижу, чтобы школа что-то делала», — сказал он. Мужчина признался, что хочет наказать виновных. Но главное — чтобы ситуация стала уроком для других ребят.

Скандал вокруг учебного заведения Москвы разразился после того, как родители ребенка увидели снятый другими школьниками ролик. На нем мальчика пытаются окунуть головой в унитаз, смеются над ним и толкают.

За подростка уже вступились в музыкальном театре Ильи Резника «Маленькая страна», где он выступает. СК возбудил после случившегося уголовное дело о побоях.