Эксклюзив 26 марта 2024, 22:51 «К нам террористы не пошли». Иерей рассказал о спасении 60 человек из Crocus City Hal в храме Иерей Лосев: 60 человек из Crocus City Hall укрылись в храме от террористов РИА «Новости»

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Сбежавшие из атакованного террористами Crocus City Hall люди укрылись в ближайшем храме. За помощью обратились около 60 человек, рассказал настоятель Никольского собора в Павшинской пойме, иерей Василий Лосев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

По его словам, в день трагедии прошла служба, а уже вечером он находился вне собора.

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«Примерно в 20:30 мне поступил звонок от дежурного нашего храма, который сообщил, что масса людей движется по мосту через Москву-реку. И часть людей, это было около 60 человек, попросились к нам в храм. Люди были без верхней одежды. Мы предоставили им укрытие», — рассказал иерей.

Лосев добавил, что им самим нужно было сориентироваться, понять, что происходит. К этому моменту уже в СМИ появились сообщения о совершенном теракте. При этом было неизвестно, сколько террористов напали на Crocus City Hall.

Настоятель позвонил главе Красногорска Дмитрию Волкову, сообщив, что к ним пришли люди, а также о готовности оказать всю необходимую помощь. Тех, кто попросил об укрытии, разместили в безопасном месте в храме, добавил Лосев.

Иерей признался, что у них были опасения, что террористы смогут пойти в направлении Павшинской поймы, поэтому он попросил сотрудника выключить свет в храме, так как у них прозрачные двери и видно, кто находится внутри.

«Святитель Николай обезопасил, сберег нас от этого нападения. В нашу сторону террористы не пошли», — подчеркнул он.

Люди находились в храме около часа, а потом стали разъезжаться по домам. Раненых среди них не было, как и тех, кто мог нуждаться в экстренной помощи.

«Просто собор стал местом, где люди смогли принять дальнейшее решение, сориентироваться. Никакого особого героизма в действиях наших сотрудников нет. Ничего в этом такого особенного нет. Только в самой ситуации. Люди оказались в нужном месте и в нужное время», — резюмировал настоятель Никольского собора.