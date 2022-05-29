МЧС рассказало о подготовке водоемов к летнему сезону

Перед каждым летним сезоном водоемы подготавливают к наплыву отдыхающих. На любом официальном пляже должен быть спасательный пост, а качество воды должно соответствовать определенным нормам. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Как отметили в МЧС, в летний сезон на любом официальном пляже должен работать спасательный пост со всем необходимым оборудованием. Причем это право касается и тех мест, где можно только загорать. Наличие спасателей поможет вовремя вытащить тонущего человека из воды и избежать неоправданных жертв.

Среди других обязательных требований — очистка акватории от мусора и проверка качества воды. И это далеко не весь список того, что проверяют специалисты перед открытием купального сезона.

В этом году весна в столичном регионе выдалась довольно холодной. Но синоптики обещают, что в первых числах июня лето вступит в полную силу. Как заявил «360» руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов, температура достигнет +21…+23 градусов.