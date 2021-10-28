Ставкам по автокредитам предрекли рост к концу 2021 года

Ставкам по автокредитам предсказали рост на 1-2 процентных пункта уже к концу 2021 года. Об этом рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

«Стоит приготовиться к тому, что стоимость автокредитов вырастет до конца года минимум на 1-2 процентных пункта», — заявил Волков в комментарии РИА «Новости».

Цены на автомобили, как добавил собеседник агентства, растут в связи с инфляцией, в том числе мировой. Рост стоимости также происходит из-за недостатка на рыке комплектующих.

Банки пытаются сдержать увеличение ставок на кредитные продукты. Так, за текущий год ключевая ставка ЦБ выросла с 4,25% до 7,5%. Средняя ставка по автокредитам за первые полгода выросла на новые автомобили с 11,7% до 12,2%, на подержанные — с 15,5% до 16,3%.

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников перечислил несколько рекомендаций, которые помогут приобрести машину без ущерба для бюджета. Так, машина должна стоить не больше общего годового дохода, а выплата по кредиту должна составлять не больше 50% от месячной зарплаты.

Российские автосервисы сейчас столкнулись с кризисом запчастей. Заранее купленные владельцами машин комплектующие многие из них ставить отказываются. А к приобретению необходимых деталей впрок сервисы стали относиться намного осторожнее. Имеющийся дефицит, как предрекают эксперты, только усугубится. К примеру, только нехватка полупроводников в автомобильной индустрии поставит под удар все электронные детали.