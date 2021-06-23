Названа дата подключения карт «Мир» к Google Pay

Банки смогут подключить карты «Мир» к Google Pay начиная с 26 октября. При этом для каждого участника точная дата будет индивидуальной, сообщил представитель платежной системы.

Подключение карт к Google Pay позволит их владельцам оплачивать покупки с помощью смартфона. Внедрение платежной системы начнется с 26 октября, уточнила газета «Известия» со ссылкой на информационный бюллетень.

Нововведение будет обязательным как для российских банков, так и для зарубежных. Проведение работы по подключению карт подтвердили в пресс-службе «Мира». Документация по технической готовности сервиса появится осенью. После релиза кредитные организации получат возможность реализовать у себя эту технологию. Но для каждого банка срок внедрения будет определяться индивидуально.

Сейчас для оплаты картой «Мир» через смартфон работают приложения Mir Pay и Samsung Pay. Обе программы доступны пользователям Android. В конце апреля банки получили возможность подключить карты к Apple Pay, но пока ни одна кредитная организация не стала этого делать.