К Ефремову приехали сотрудники ФСИН, чтобы забрать на допрос. Видео

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, забрали на допрос к следователям. К нему уже пришли сотрудники ФСИН.

Как сообщил корреспондент «360» от дома Ефремова, к актеру пришли сотрудники УФСИН.

О том, что Ефремова будут повторно допрашивать, ранее говорил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

В пресс-службе столичного МВД на прошлой неделе говорили, что после повторного допроса будет определен статус Ефремова, в том числе по уголовному делу о сбыте наркотиков.

Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня сел за руль и устроил аварию на Смоленской площади. Актер выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Водитель встречной машины Сергей Захаров погиб.

Экспертиза, проведенная после аварии, выяснила, что Ефремов употреблял не только алкоголь, но и наркотики. После этого следователи возбудили уголовное дело по факту сбыта запрещенных веществ.