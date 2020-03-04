К чему снится рыбалка и как построить гараж: какие «мужские» вопросы интересуют россиянок

Футбол

Футбол давно считается главным пристрастием мужчин. Но женщины тоже пытаются разобраться в правилах этого вида спорта. В этой теме пользовательницы чаще всего искали ответ на вопрос: «сколько команд выходит из группы«. Этот запрос набрал в «Яндексе» 100 баллов. Чем чаще искали ту или иную вещь, тем больший балл давали специалисты.

На втором месте с 55 баллами оказался вопрос о том, сколько в футболе таймов. Интересовались женщины и тем, что такое фора в ставках (40 баллов). Немного меньше, 26 баллов, получил вопрос: «что такое офсайд». Некоторые пользовательницы решили начать с азов и выяснить, как же играть в футбол (10 баллов).

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Хоккей

Игра настоящих мужчин — может, именно поэтому женщины так хотят разобраться в правилах хоккея. В этой категории самым частым вопросом стал: «сколько периодов в хоккее». Вторую строчку среди запросов занял поиск информации о том, что такое овертайм (19 баллов). Всего пять баллов получил вопрос: «что такое буллиты». Еще женщины интересовались тем, что такое офсайд и плей-офф в хоккее. Эти запросы получили по три балла.

Гараж

Кто из автолюбителей мужского пола не любит провести время в гараже, ковыряясь в машине или общаясь с друзьями. Но женщин эта тема интересует не меньше, только немного в другом ракурсе. Пользовательницы узнавали, как продать гараж (100 баллов). Затем шел вопрос о его оформлении в собственность (66 баллов).

О том, как заехать в гараж на автодроме, спрашивали поменьше: запрос набрал 53 балла. Нашлись и рукодельницы, которые выясняли в Сети, как быстро и дешево построить гараж. Что важно, в этом запросе была фраза «своими руками» (50 баллов). Замкнуло пятерку лидеров хранение колес на дисках (23 балла).

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Автомобиль

Среди водителей хватает женщин, но далеко не каждая может заглянуть под капот и что-то починить. Представительницы прекрасного пола о запчастях не спрашивали, но другими вещами интересовались. Так, самым популярным запросом стал: «как зарядить аккумулятор«. Затем девушки узнавали, как выяснить, на кого машина зарегистрирована (87 баллов).

На третьей строчке вопрос о записи в ГИБДД и постановке на учет (60 баллов). Не обошлось и без новомодных каршерингов (60 баллов) и лизингов (58 баллов). Женщины узнавали в Сети, что это такое.

Рыбалка

Как варить манную кашу, знает практически каждая женщина, но как ее варить для рыбалки, известно не всем. Вопрос про приготовление перловки, манки и гороха для рыб оказался на первом месте среди темы про рыбалку. Женщины не перестают быть собой даже в таком «мужском» вопросе, поэтому вторым по популярности идет: «к чему снится рыбалка» (45 баллов).

Как разводить дома червей, пользовательницы тоже интересовались, но уже меньше. Этот запрос набрал 13 баллов. По семь баллов заработали вопросы о том, что такое фидер и какой эхолот лучше подходит для рыбалки с лодки.

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Ремонт

Кто сказал, что прибивать полки — не женское дело? Пользовательницы думают наоборот и читают, с чего начать ремонт (100 баллов). Меньше на 40 пунктов получил вопрос о законном времени для сверления и шумных работ. Была и фраза: «как сделать ремонт в квартире дешево и красиво». Ей эксперты отдали 40 баллов.

С 13 баллами на четвертой строчке оказался запрос о стоимости ремонта, а замкнули пятерку с 11 баллами снова сны. Женщины хотели узнать, к чему снятся такие переделки в квартире.

Дрель

Если ремонт — тема обширная, то дрель в нем заслуживает отдельного внимания. Дело понятное — инструмент-то сложный. Большинство женщин не знают, чем отличается дрель от перфоратора. Затем идет вопрос, как снять с этого инструмента патрон (97 баллов). Вставить сверло в дрель тоже оказалось тяжелой задачей без Сети (54 балла).

Четвертую строчку рейтинга занял вопрос о ценах на дрели (46 баллов). Кто-то решил не искать перфоратор и узнать, как просверлить бетонную стену обычной дрелью (29 баллов).

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Баня

В теме бани тоже не обошлось без запросов про сновидения. Вопрос, к чему снится такая парилка, стал самым популярным. Еще женщины спрашивали, когда нужно заготавливать веники (97 баллов). Узнавали и о строительстве бани. Этот пункт набрал 61 пункт.

Следующим идет вопрос: «как правильно париться» (53 балла). Замыкает топ-5 интерес девушек к тому, какие камни лучше выбирать для бани.

Шашлык

Женщины мастерски орудуют венчиками и кастрюлями на кухне, создавая вкусные блюда. Но лучшими в приготовлении шашлыка все же считаются мужчины. Несмотря на это, пользовательницы узнавали, как замариновать мясо. Этот вопрос набрал максимальное количество баллов. Вторым идет рецепт приготовления шашлыка в духовке (12 баллов).

На третьем месте расположился вопрос, какое мясо лучше выбрать (8 баллов). После него женщины интересовались, как жарить шашлык (7 баллов) и где это можно сделать в Москве (6 баллов).

В конце февраля «Яндекс» провел такое же исследование, но в отношении мужчин. Оказалось, что они узнают в Сети, откуда берутся дети, как краситься и делать цветы из бумаги.