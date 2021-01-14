Twitter ограничил доступ к аккаунту «Спутника V»

«Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины „Спутник V“ и договорились о проведении совместных клинических исследований», — сказано в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

При переходе на аккаунт вакцины появляются не посты, а предупреждение:

«Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено. Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия. Хотите продолжить просмотр?».

Твитты появятся, только если нажать на кнопку «Да, посмотреть профиль».

Источник фото: Twitter.

РФПИ попросил всех подписчиков посвященного «Спутнику V» аккаунта обратиться в Twitter и попросить компанию восстановить свободный доступ к учетной записи.