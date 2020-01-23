К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Эксперты уверены, что в мире сейчас происходят глобальные демографические перемены. В силу повышения средней продолжительности жизни растет количество пенсионеров. В то же время, уменьшается доля молодежи из-за современных социальных реалий, в которых создание полноценной семьи и для женщин, и для мужчин отходит на второй, а то и третий план.

Это уже перестало быть проблемой лишь развитых стран. Если семьдесят лет назад на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, то в наше время доля выросла до 19%. Ожидается, что еще через тридцать лет этот показатель вырастет до 27%.

Из-за этого многие страны сталкиваются с серьезной проблемой пенсионных реформ, когда нужно обеспечить не только большее количество пенсионеров, которые и саму пенсию будут получать дольше. Без реформ и ускорения темпов роста производительности есть угроза экономического кризиса.

Как сообщалось ранее, число пенсионеров в России стало на 800 тысяч человек меньше из-за увеличения пенсионного возраста.