Несколько школ и детсадов построят в Василеостровском районе Петербурга к 2030 году
Глава Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуард Ильин сообщил о планах увеличить число объектов социальной инфраструктуры. Об этом написал Piter.tv.
До 2030 года в районе планируется построить девять детсадов на 1265 мест, пять школ на 3385 мест, а также одну поликлинику на 800 посещений в смену.
Кроме того, в текущем году откроется скейт-парк, завершится строительство крытого катка и отремонтируют три внутридворовые спортплощадки.