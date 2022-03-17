Несколько школ и детсадов построят в Василеостровском районе Петербурга к 2030 году

Глава Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуард Ильин сообщил о планах увеличить число объектов социальной инфраструктуры. Об этом написал Piter.tv.

До 2030 года в районе планируется построить девять детсадов на 1265 мест, пять школ на 3385 мест, а также одну поликлинику на 800 посещений в смену.

Кроме того, в текущем году откроется скейт-парк, завершится строительство крытого катка и отремонтируют три внутридворовые спортплощадки.