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    17 марта 2022, 22:06

    Несколько школ и детсадов построят в Василеостровском районе Петербурга к 2030 году

    Артур Блянихов

    Глава Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуард Ильин сообщил о планах увеличить число объектов социальной инфраструктуры. Об этом написал Piter.tv.

    До 2030 года в районе планируется построить девять детсадов на 1265 мест, пять школ на 3385 мест, а также одну поликлинику на 800 посещений в смену.

    Кроме того, в текущем году откроется скейт-парк, завершится строительство крытого катка и отремонтируют три внутридворовые спортплощадки.