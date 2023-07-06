Общество 06 июля 2023, 17:15 Южные регионы России подготовили к рискам на фоне биологических программ США Роспотребнадзор подготовил ЮФО к возможным осложнениям на фоне биологических программ США РИА «Новости»

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Роспотребнадзор принял необходимые меры на юге России для снижения рисков осложнения эпидемической ситуации на фоне проводимых США военно-биологических программ на территории Украины. Об этом на совещании по вопросам безопасности Южного федерального округа заявила глава ведомства Анна Попова, сообщил ТАСС.

«Попова сообщила о рисках в связи с созданием американских биологических лабораторий на Украине. Также она доложила о принятых мерах для минимизации рисков с эпидемиологической ситуацией в ЮФО», — отметили в пресс-службе Совбеза.

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Секретарь ведомства Николай Патрушев сообщал, что США способны начать биологическую войну против России и других государств мира.

Он призвал обратить пристальное внимание на результаты разработок американских лабораторий и отметил, что США применяли их в военных программах.