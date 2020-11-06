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    06 ноября 2020, 13:55

    Южноуральцы стали возвращаться домой из других городов на фоне пандемии

    Артур Блянихов

    Руководитель Российской гильдии риелторов Арсен Унанян рассказал ИА Ura.ru, что на фоне пандемии коронавируса жители Челябинской области, которые уехали в другие регионы, начали возвращаться обратно.

    «В основном возвращаются челябинцы, перебравшиеся в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — то есть из крупных городов. Не сказать, что цифры гигантские, но тенденция налицо», — обратил внимание собеседник информагентства.

    По его мнению, это связано с тем, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, поставил крест на планах многих людей, которые уехали на заработки в другие города.

    «На родине как минимум есть родители и знакомые, да и уровень жизни ниже», — добавил Унанян.