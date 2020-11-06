Южноуральцы стали возвращаться домой из других городов на фоне пандемии

«В основном возвращаются челябинцы, перебравшиеся в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — то есть из крупных городов. Не сказать, что цифры гигантские, но тенденция налицо», — обратил внимание собеседник информагентства.

По его мнению, это связано с тем, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, поставил крест на планах многих людей, которые уехали на заработки в другие города.

«На родине как минимум есть родители и знакомые, да и уровень жизни ниже», — добавил Унанян.