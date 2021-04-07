Южноафриканский штамм коронавируса впервые выявили в Свердловской области

В Свердловской области впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса. Он был зарегистрирован в Свердловской области.

Как рассказал E1.ru главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, 6 апреля в регионе впервые обнаружили еще один штамм — британский.

«На самом деле мы давно начали работу по выявлению атипичных вирусов, которые могли бы циркулировать на территории области. Мы отправили порядка 110 проб — это лица с атипичным протеканием заболевания, это привитые заболевшие пациенты, это дети, которые обычно не болеют», — пояснил Козловских.

По его словам, британский штамм коронавируса нашли у женщины, которая недавно приехала из Турции. Южноафриканский штамм — у жительницы области, вернувшейся из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Врач отметил, что распространиться новые штаммы в регионе не успели.

Ранее главврач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков заявил, что люди, переболевшие COVID-19 в прошлом году, могли уже утратить иммунитет. Они могут заразиться коронавирусом повторно.