Общество 12 апреля 2023, 18:50 Южно-Сахалинск, Новый Уренгой и Салехард признали лучшими городами для трудоустройства молодежи

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Города Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск на севере страны признали лучшими для трудоустройства молодых специалистов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования ВЭБ.РФ.

Отмечается, что лидерство этих городов объясняется высоким размером зарплат. Также местными властями в этих северных городах ведется активная работа по реализации программ регионального развития.

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Как сообщила «Свободная пресса», в основном молодые специалисты сталкиваются с трудностями при трудоустройстве из-за отсутствия опыта.