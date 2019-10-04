Ювелиры оценили якутский алмаз-матрешку

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии. В миниатюрном камне можно увидеть еще один совсем крохотный. «360» пообщался с ювелирами, чьи мнения на счет стоимости находки сильно разделились.

По словам ювелира и владельца музея Фаберже Александра Иванова, камень действительно является уникальным. Сам по себе он не представляет ювелирной ценности, так как такой алмаз никто не станет обрабатывать. При этом он отметил, что любой коллекционер захочет купить этот кристалл.

«Конечно, вещь уникальная. С точки зрения ювелирного производства, конечно, это не ювелирный камень. Стоимость его может доходить до 50-60 тысяч долларов. Если взять, что в мире ни в одном музее нет такого алмаза, у которого внутри кристалла находится еще один кристалл, пусть даже и маленький, то здесь о ценах можно говорить, что как кому понравится», — пояснил Иванов.

Он добавил, что алмазу-матрешке больше заявленных 800 миллионов лет. Так как камень прошел различные стадии формирования, то ему может быть более миллиарда лет. Кроме того, о подобных алмазах за всю историю было только одно упоминание в XIX веке, но такой же камень никто не видел.

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С оценкой стоимости алмаза не согласился врио генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин, который отметил, что речь идет об очень маленьком кристалле.

«Если говорить про вес, то 0,62 карата — это маленький камушек. Уникальность алмаза проявят только тогда, когда его попробуют кому-то продать. Будет ли это кому-то интересно, потому что как бы там ни было уникально, вес небольшой. Материальной ценности большой не представляет, а представляет или нет художественную, покажет время», — сказал он «360».

Уткин добавил, что алмаз-матрешка будет стоить «копейки». Один карат — это камень в шесть миллиметров, а этот алмаз еще меньше по размеру.

«Это же не ограненный бриллиант, а алмаз. Алмазы ювелирного качества, цена где-то 160 долларов за карат. В расчете, что там 0,62 карата — 100 долларов. О чем говорить», — заверил он.

Алмаз-матрешку нашли специалисты в Нюрбинском Горно-обогатительном комбинате в Якутии. По предварительной оценке, общий вес кристалла составляет 0,62 карата (0,124 грамма). Внутренний камень намного меньше — 0,2 карата (0,004 грамма).