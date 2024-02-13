Общество 13 февраля 2024, 18:05 Ювелирный эксперт Савенков рассказал, что украшения можно вернуть только после экспертизы

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Вернуть ювелирное изделие можно только в том случае, если доказать, что брак был допущен на производстве, а для этого нужна экспертиза. Об этом в пресс-центре НСН рассказал коммерческий директор православной ювелирной компании «София» Евгений Савенков.

Он объяснил, что есть субъективные жалобы потребителя и объективные. Например, при неправильном уходе или неверной эксплуатации изделия портятся, и их сдать назад не получится. Если же брак действительно допустили при изготовлении, то деньги вернут.

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«Если у нас есть сомнения, мы просто забираем изделие и меняем его. Но проблема такая есть, потому что покупатель может руководствоваться какими-то субъективными наблюдениями. Серебро вообще со временем темнеет, если за ним не ухаживать», — заявил эксперт.

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