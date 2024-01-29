Общество 29 января 2024, 17:43 Ювелирный эксперт Левитская-Эриш рассказала, что проверять изделия нужно в лабораториях

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Чтобы проверить подлинность ювелирных украшений, особенно старинных, нужно обратиться в сертифицированные лаборатории или к профессиональным оценщикам. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель ювелирного бренда Sokolov Atelier Елена Левитская-Эриш.

Она объяснила, что отсутствие прлбы или специального клейма не всегда говорит о том, что изделие поддельное. Штамп мог быть утрачен после ремонта или из-за сильного износа. Но точно определить это сможет лишь специалист.

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«Отсутствие клейма нередко связывают с тем, что изделия создавались мастерами вручную, и не было строгих правил нанесения маркировки, но некоторые изделия помечались инициалами автора, его мастерской или собственным товарным знаком», — подчеркнула эксперт.

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