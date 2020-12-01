Ювелирные изделия в России начали маркировать

В России начался пробный этап по маркировке ювелирных изделий. С 1 января 2021 года она станет обязательной.

В декабре участники рынка смогут протестировать бета-версию системы маркировки ГИИС ДМДК, сообщил Минфин. Ее оператором стало АО «Гознак», принадлежащее государству. Среди основных направлений деятельности компании указаны контроль и учет защищенной продукции, а также обработка и хранение персональных электронных данных.

С 1 июля 2021 года оборот ювелирных изделий без маркировки будет запрещен.

Ранее электронную маркировку ввели для лекарств, меховых изделий, обуви, табачной продукции, фототехники. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий, принадлежащий структурам Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и венчурному инвестору Александру Галицкому.

До 2024 года планируется ввести тотальную маркировку товаров. Целью заявлена борьба с контрафактом и повышение собираемости налогов. С помощью кодов, которые присваиваются каждому изделию, можно отследить цепочку движения товара с момента производство или ввода в страну.